Piloto de 9 anos sofre acidente de moto e fica em estado grave

Acidente ocorreu no circuito de Interlagos, em São Paulo | Foto: Divulgação

Um piloto argentino de 9 anos está em estado grave após sofrer um acidente durante treino livre da 4ª etapa do SuperBike Brasil, campeonato de motociclismo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O acidente ocorreu na última sexta-feira, 14.



Através de nota postada nas redes sociais, a organização do evento informou que Lorenzo Somaschini caiu próximo à saída do Pinheirinho, um dos setores de Interlagos. Ele foi atendido e encaminhado para a sala de emergência do local, onde seu quadro clínico foi estabilizado. Posteriormente, Lorenzo foi conduzido para o Hospital Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado, 15, quando foi transferido para o Hospital Albert Einstein. Ele está internado na UTI da unidade.



Ainda de acordo com a nota postada nas redes sociais, a SuperBike afirmou que a organização do campeonato está prestando assistência ao piloto e à família dele.