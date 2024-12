Polícia Civil desativa dois desmanches de veículos em Salvador

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

Em uma operação estratégica liderada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), a Polícia Civil da Bahia desmantelou dois desmanches de veículos em Salvador, em menos de 24 horas.

A ação, parte da operação "Cavalo de Aço", visa intensificar o combate a organizações criminosas envolvidas em crimes patrimoniais, especialmente roubos e furtos de veículos.

Na tarde de quinta-feira, 12, por volta das 16h, as equipes da DRFRV localizaram um desmanche no bairro de Canabrava, onde foram encontradas diversas peças de veículos de diferentes marcas, sem documentação fiscal, e com fortes indícios de procedência criminosa. As peças estavam distribuídas tanto no térreo quanto no subsolo do imóvel, demonstrando a organização do esquema. Um suspeito foi preso no local e encaminhado para as providências legais, enquanto investigações e perícias seguirão para confirmar possíveis casos de adulteração de veículos.

No dia anterior, quarta-feira, 11, outra ação da operação resultou na descoberta de um galpão no bairro de Boa Vista de São Caetano, usado para desmanche de veículos. Ao chegar ao local, os policiais flagraram um homem fugindo, deixando para trás um documento de identidade. As investigações estão em andamento para localizar o fugitivo.

Durante a vistoria, foram encontrados três documentos de veículos adulterados, um carro com sinais de falsificação e duas motocicletas com restrição de roubo, todos encaminhados para perícia.