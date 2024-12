Renegade fica preso em alagamento e é ultrapassado por Uno; vídeo

Vídeo viralizou - Foto: Reprodução

Está viralizando nas redes sociais um vídeo mostrando um Fiat Uno S, de 1993, passando tranquilamente por um alagamento enquanto um Jeep Renegade aparece preso na água. “O ‘Uninho’ está vendo que tem um [carro] parado e está vindo [assim mesmo]… Olha, olha”, anuncia a pessoa que filmou a situação.

Não se sabe a data ou o local da filmagem.

“Gente, mentira. Mentira!”, narra novamente a pessoa, incrédula após o carro Fiat Uno conseguir passar.

Renegade fica preso em enchente e é humilhado por Fiat uno pic.twitter.com/HDNYvePfVp — perrenguematogrosso (@perrenguemt) December 12, 2024

Uno é realmente melhor?

O sucesso da empreitada do Fiat Uno não pode ser creditado exclusivamente ao modelo. Em casos de enchentes, a experiência do motorista conta muito. O principal ponto de atenção em casos assim é não deixar a altura máxima de água passar da metade da roda.

Para os carros com câmbio manual, deve-se engatar a primeira marcha (mais força) e ultrapassar o trecho em velocidade constante, sem parar. Para os carros automáticos a lógica é a mesma: colocar a alavanca na posição manual e seguir numa constante.

Segundo o técnico em Automobilística Anderson Cesar Lira, uma das dicas é sempre observar a altura da água para não precisar trocar de marcha. “Isso pode fazer entrar água entre o platô e disco e queimar o elemento de contato da embreagem”, explica em entrevista à CNN.

Outra dica do especialista é desligar o sistema de climatização do carro no momento da travessia, para não entrar água na embreagem eletromagnética do compressor do ar-condicionado.