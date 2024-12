Operações na Ponte da Amizade reforçam combate ao contrabando

Durante ação foram apreendidos um veículo com fundo falso e um capacete com celulares - Foto: Divulação / PF

Policiais federais, servidores da Receita Federal e integrantes da Força Nacional estão reforçando a fiscalização na aduana da Ponte Internacional da Amizade, que conecta o Brasil ao Paraguai.

Com o aumento do fluxo de pessoas e veículos na região fronteiriça neste período de festas, os órgãos responsáveis têm intensificado as ações para combater práticas ilícitas, como contrabando e descaminho.

Nesta quinta-feira, 13, uma operação resultou na apreensão de um veículo com fundo falso contendo dezenas de aparelhos celulares, avaliados em cerca de R$ 100 mil. Além disso, uma motocicleta foi interceptada, e quatro celulares escondidos no capacete do condutor foram encontrados.

As operações conjuntas continuarão em ritmo reforçado, com o objetivo de coibir crimes transfronteiriços e garantir a segurança na aduana.