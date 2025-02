Cerca de 50 municípios decretaram calamidade na Bahia, diz governador

Jerônimo comentou sobre situação de municípios que decretaram estado de calamidade - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) atualizou o número de municípios baianos que decretaram estado de calamidade financeira. Segundo as contas do gestor, cerca de 50 cidades estão nesta situação.

“Eu estou com 30 municípios recebidos, faltam mais uns 20 nessa condição. Eu pretendo fazer um relatório, embasado, em fatos reais. A PGE [Procuradoria Geral do Estado] vai olhar para que a gente possa entregar ao TJ [Tribunal de Justiça], ao Ministério Público um reclame, um relatório”, disse Jerônimo, durante entrevista coletiva na entrega da Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin), no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, nesta terça-feira, 21.

Na ocasião, o governador voltou a mostrar indignação com o estado em que alguns prefeitos eleitos encontraram a estrutura administrativa dos municípios.

“Eu não compreendo, não concordo, não aceito de forma nenhuma que um prefeito, uma prefeita que perca as eleições não faça uma transição com dignidade. Não tô nem dizendo de dinheiro em caixa, mas de informações. Não pode um prefeito receber uma prefeitura e não ter uma lista de funcionários concursados que vai gastar salário. Não pode um prefeito, uma prefeita receber um município sem ter a lista das pessoas que fazem tratamento, por exemplo de hemodiálise. Como é que a gente vai tratar todas essas pessoas?”, questionou o governador.