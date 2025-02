Briga por cigarro termina com facadas e prisão na Bahia

O crime aconteceu na tarde de quinta-feira, 23 - Foto: Reprodução | Google Maps

Uma discussão por cigarro terminou com um homem preso em flagrante por tentativa de homicídio no Centro de Abastecimento de Feira de Santana. O crime aconteceu na tarde de quinta-feira, 23, quando o suspeito esfaqueou a vítima, que não foi identificada.

Ao g1, o major Éric Fernando Almeida, comandante da 64ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), explicou que a discussão começou quando a vítima pediu um cigarro ao suspeito e ele negou. A vítima, em seguida, deu um tapa no rosto do homem, que pegou uma faca e revidou com golpes nas costas e abdômen.

A vítima foi levada a uma clínica, para receber os primeiros socorros, até ser transferida para o Hospital Geral Clériston Andrade.

O suspeito fugiu do local, mas foi preso em seguida e levado ao complexo de delegacias no bairro Sobradinho.