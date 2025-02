Rodoviário é morto a tiros dentro de ônibus em Lauro de Freitas

Açãoa conteceu em frente ao Condomínio Solar das Fontes - Foto: Reprodução/TV Bahia

Um rodoviário foi morto a tiros dentro de um micro-ônibus nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 24, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações iniciais, um motociclista já estava em frente ao Condomínio Solar das Fontes, onde o crime ocorreu, aguardando o rodoviário passar pelo local para abrir fogo.

De acordo com a TV Bahia, o corpo do rodoviário, conhecido como Jiboia, permanece dentro do veículo, aguardando a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A Cooperativa Translauf, empresa do responsável pelo veículo em que ocorreu o acidente, lamentou a morte do motorista e afirmou que no momento do ocorrido, o veículo encontrava-se vazio, sem passageiros.

Informações preliminares são de que o assassinato foi motivado por uma disputa pessoal entre vítima e assassino. No momento do crime, o motorista estava sozinho no ônibus, sem passageiros.

"A TRANSLAUF manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do motorista do sistema de transporte complementar da cidade conhecido como “Jiboia”, ocorrido tragicamente na manhã de hoje, 24 de janeiro de 2025.;Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade e apoio à família, aos amigos e aos colegas do sistema", disse em nota.

A Polícia Militar esteve no local e câmeras de monitoramento estão sendo analisadas para tentar identificar o suspeito.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com as polícias Civil e Militar em busca de mais informações sobre o ocorrido.