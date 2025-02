Polícia prende ex-Dama de Copas do Baralho do Crime

Criminosa atua nos tráficos de drogas e armas - Foto: Divulgação

Foi presa na noite desta sexta-feira, 24, em São Paulo, a ex-Dama de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública. A prisão aconteceu em uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia. Com a foragida foram apreendidos 66 mil reais em espécie e anotações do comércio de drogas e celulares.

Leia mais:

>> Líder do tráfico suspeito de mandar atirar ácido em ex é preso na BA

>> Líder de facção foragido após 'saidinha' entra no Baralho do Crime da Bahia

Equipes da FICCO SP, PM paulista e da 9a COORPIN (Jequié) da Polícia Civil da Bahia forneceram apoio no processo de localização e prisão da fugitiva. Jasiane Silva Teixeira, conhecida no mundo do tráfico, segundo apurações do Portal A TARDE, como Dona Maria, responde por homicídio e foi condenada a 14 anos de prisão.

Segundo a SSP, Jasiane segue casada com um integrante de uma facção paulista. As equipes da Bahia e de São Paulo não conseguiram localizar o traficante. A criminosa, além do homicídio, atua nos tráficos de drogas e armas, ordena práticas ilícitas em Jequié, além de ser investigada também por roubos, falsidade ideológica e corrupção de menores.