Polícia ocupa áreas do CV após dois PMs serem baleados em Salvador

A operação segue em andamento nas localidades - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE / Arquivo 6/04/2023 |

As forças de segurança da Bahia deflagraram uma megaoperação nesta segunda-feira, 27, nas localidades do Buracão e Candelária, no bairro de Tancredo Neves, e na Lajinha, no bairro da Engomadeira, regiões marcadas pela forte atuação do Comando Vermelho. A ação é uma resposta imediata ao ataque ocorrido pela manhã, quando dois policiais militares foram baleados durante rondas no bairro.

A operação conta com a participação de equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rondesp e agentes da Polícia Civil vinculados ao Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), que estão realizando a ocupação das áreas para restabelecer a segurança.

De acordo com informações preliminares, traficantes teriam imposto um toque de recolher na região do fim de linha da Engomadeira, obrigando comerciantes a fecharem as portas. Já no bairro de Tancredo Neves, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que, devido ao clima de insegurança, o ponto final das linhas de ônibus foi transferido para o Arvoredo, como medida preventiva.

Leia também:

>> Idosa e ministrante da igreja: avó usava netos para traficar drogas

>> Carga de ácido altamente nocivo é apreendida em ônibus na Bahia

>> Policial Militar da Reserva morre em acidente com caminhão na Bahia

Na manhã desta segunda-feira, uma viatura da Polícia Militar foi alvo de tiros disparados por homens armados enquanto fazia rondas em Tancredo Neves. Dois policiais foram feridos: um foi atingido na perna, enquanto o outro foi baleado na orelha. O estado de saúde de ambos é estável.

Segundo informações da TV Record, o policial identificado como soldado Joel foi atingido na orelha, mas o ferimento foi amortecido por um celular que estava dentro do capacete, impedindo que o projétil causasse maior gravidade.

A Polícia Militar emitiu uma nota sobre o incidente:

"Dois policiais militares foram feridos por disparo de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (27), no bairro Tancredo Neves."

"Guarnições do GRAER e da Rondesp foram acionadas, e diligências estão sendo realizadas para a localização dos autores dos disparos e o reforço do policiamento na região."

"Os policiais alvejados foram prontamente socorridos, têm recebido todo o apoio e seguem com quadro estável de saúde."

A operação segue em andamento e busca desarticular as ações do Comando Vermelho, além de trazer segurança para os moradores das localidades afetadas.