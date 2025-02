Idosa e ministrante da igreja: avó usava netos para traficar drogas

O caso foi descoberto por meio de denúncia anônima - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma idosa de 67 anos, ministrante de uma igreja, foi presa vendendo drogas na Vila Santa Helena, em Goiânia, no último sábado, 25. De acordo com a Polícia Civil (PC), a mulher estava usando os netos, dois adolescentes de 13 anos e 14 anos, como "aviõeszinhos" para entregar as drogas.

De acordo com o g1, o delegado responsável pelo caso, Humberto Teófilo, afirmou que um dos adolescentes ajudou a polícia a encontrar as drogas escondidas na casa da avó.

Segundo a PC, a idosa recebeu voz de prisão ao ser flagrada entregando cocaína para um usuário de drogas. Durante as buscas em sua residência, as drogas foram encontradas em uma bolsa escondida no quarto dela.

Cerca de 30 porções de cocaína e crack foram apreendidas na casa da suspeita, além de uma balança de precisão. De acordo com as investigações conduzidas após a prisão, o delegado afirmou que a idosa vendia drogas na região há mais de 15 anos.

O caso foi descoberto por meio de denúncia anônima. Além do crime de tráfico de drogas, a idosa foi autuada por corrupção de menores, crime previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).