PMs são baleados durante ação em Tancredo Neves

Soldado Joel foi um dos baleados - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois policiais militares foram baleados na manhã desta segunda-feira, 27, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. De acordo com as informações iniciais, eles fazem parte do efetivo do motopatrulhamento do Comando de Policiamento Regional da Capital Central (CPRC-C).

Conforme a PM, guarnições do GRAER e da Rondesp foram acionadas, e diligências estão sendo realizadas na localização onde os policiais foram baledos, além do reforço do policiamento na região.

Segundo informações da TV Record, o policial identificado como soldado Joel foi atingido na orelha, mas o ferimento foi amortecido por um celular que estava dentro do capacete, impedindo que o projétil causasse maior gravidade. Ele chegou a publicar uma foto nesta terça, antes da operção.

"Os policiais feridos foram prontamente socorridos, têm recebido todo o apoio e seguem com quadro estável de saúde", informou a coorporação.