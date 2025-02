Dona Maria: saiba quem é a líder do tráfico da Bahia presa em SP

Jasiane Silva Teixeira, a Dona Maria, já foi considerada a maior traficante da Bahia - Foto: Luciano da Mata | Ag. A TARDE

Conhecida como 'Dona Maria', Jasiane Silva Teixeira, a ex-Dama de Copas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública, presa na noite de sexta-feira, 24, na zona lesta de São Paulo, já foi considerada a maior traficante de drogas da Bahia. Em sua ficha corrida no crime, ela acumula acusações de dezenas de homicídios, roubos, corrupção de menores, falsidade ideológica, entre outros delitos.

Com ligações fortes com o Primeiro Comando da Capital (PCC), ela foi casada com um das maiores cabeças da facção paulista, morto em 2014. Natural de Vitória da Conquista, o primeiro registro de sua vida no crime foi em 2008, quando foi presa pela primeira vez com o companheiro, em Biritiba Mirim, São Paulo, seis dias após o seu aniversário. No ano seguinte, ela ganhou as ruas novamente quando foi beneficiada com a liberdade provisória. Após isso, eles foram viver em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia

Em 2014, Dona Maria assumiu os negócios do marido e até nomeou a facção como Bonde do Neguinho (BDN) em sua homenagem. Então, ela entrou de vez na mira das autoridades e passou a fazer parte do Baralho do Crime, ferramenta que lista dos mais procurados pela polícia na Bahia, com "Dama de Copas".

Dona de avião e traficante internacional

Segundo as investigações da época, Dona Maria também era proprietária de uma Aeronave e usava o avião em voos internacionais para transporte de drogas.

"A aeronave pertencia à Dona Maria e era utilizada em voos internacionais para comércio de entorpecentes", disse o então diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), delegado Marcelo Sansão, quando ela foi presa novamente em 2019. Além disso, ela também foi responsável por intermediar a compra de armamento pesado, como fuzis e granadas, para os grupos que chefiava.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o avião carregado de cocaína pura foi interceptado por policiais no dia 20 outubro de 2018, em Vitória da Conquista (distante 518 km de Salvador). Bolívia, Peru, Venezuela e Colômbia eram os países onde Dona Maria comprava cocaína pura e redistribuía na Bahia e em outros estados.

Prisão e segundo relacionamento com integrante de facção paulista

Dona Maria foi capturada na noite de sexta-feira, em São Paulo, durante uma ação de inteligência da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia. Cerca de R$ 50 mil em espécie, anotações do comércio de drogas e celulares foram apreendidos com a foragida.

Equipes da FICCO SP, PM paulista e da 9⁠ª COORPIN (Jequié) da Polícia Civil da Bahia forneceram apoio no processo de localização e prisão da fugitiva. Ela possuía um mandado por homicídio, com decisão por condenação de 14 anos.

A ex-Dama de Copas, segundo informações preliminares, permanece casada com outro integrante de uma facção paulista. As equipes da Bahia e de São Paulo não conseguiram localizar o traficante.

A criminosa, além do homicídio, atua nos tráficos de drogas e armas, ordena práticas ilícitas em Jequié, além de ser investigada também por roubos, falsidade ideológica e corrupção de menores.