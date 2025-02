Ministério da Educação divulga o resultado do SISU 2025

- Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Educação divulgou os resultados da edição única do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 nesta segunda-feira, 27.

Para conferir as relações de nomes, os estudantes devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, para em seguida verificar o resultado usando número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e senha.



Leia mais:

>> Ba-Vi 500: Saiba quem leva a melhor no retrospecto do clássico

>> Thais Carla vence batalha de ‘naipe’ durante festival em Salvador

>> Michelle Bolsonaro ironiza delação de Mauro Cid: "Não ria"

Com isso, já é possível consultar as divulgações de aprovados em universidades públicas de todo o país,coomo é o caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).

Confira aqui a lista de aprovados do IFBA:

O instituto abriu 2.390 vagas em variados cursos de nível superior.

As matrículas dos aprovados devem ser feitas entre os dias 27 e 31 de janeiro, de acordo com o edital.