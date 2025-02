Michelle Bolsonaro ironiza delação de Mauro Cid: "Não ria"

Ex-primeira-dama ironiza depoimento de Mauro Cid - Foto: Isác Nobrega | PR | Reprodução

A ex-primeira-dama e presidente do PL, Michelle Bolsonaro, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 27, para ironizar as notícias de que Mauro Cid teria lhe citado em uma delação como uma das articuladores da tentativa de golpe de Estado.

Em uma publicação no Instagram, Michelle publicou uma das matérias sobre o tema com um áudio em que uma pessoa pede para a outra parar de rir. "Não ria, não", diz trecho da peça sonora compartilhada em forma de 'meme'.

Michelle e Eduardo Bolsonaro, seu enteado, foram apontados por Mauro Cid como membros do processo que culminou na tentativa de tomada do poder, movimento malsucedido.

Além da dupla, faziam também parte da ala radical a favor do golpe, segundo Cid, os seguintes nomes: Onix Lorenzoni (PL), General Mario Fernandes, Magno Malta (PL), Jorge Seif (PL) e Gilson Machado (PL).