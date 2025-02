Thais Carla vence batalha de ‘naipe’ durante festival em Salvador

Thais Carla é dançarina profissional - Foto: Reprodução | Instagram @thaiscarla

A influenciadora digital Thais Carla agitou o Festival de Verão 2025 após participar de uma batalha de naipe baiano durante o show do cantor Cirilo Teclas, no Palco Rua Atitude, na noite de domingo, 26. Cheia de molejo, ela deu o nome nas coreografias de pagodão e saiu vitoriosa da disputa.

Thais Carla dançou freneticamente ao som das músicas mais tocadas nos paredões atualmente, reproduzindo as dancinhas mais famosas das redes sociais. Ela foi aclamada e rodeada pelo público.

A aprovação popular da influencer foi tanta que a cena chamou atenção da banda e o próprio artista desceu do palco com a backing vocal e as dançarinas para acompanhá-la de perto.

Thais Carla é bailarina de formação e já atuou como dançarina por vários anos. Seu primeiro minuto de fama foi em 2009, no programa Domingão do Faustão, da TV Globo. Anos se passaram e ela fez parte do ballet do programa Legendários, da Record, e também trabalhou com a cantora Anitta.

Além do naipe, o show de Cirilo Teclas também contou com a presença dos cantores Jeffinho e Malafaia, que agora estão trabalhando juntos na World Produções. No começo deste mês, o trio se reuniu em Lauro de Freitas para a gravação de um projeto especial.