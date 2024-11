Após denúncia, MP vê possível estelionato de Thaís Carla por divulgar 'tigrinho'

Thaís Carla pode ser denunciada por estelionato - Foto: Reprodução

A influenciadora digital e dançarina Thaís Carla foi denunciada ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) por divulgar, em suas redes sociais, jogos de azar conhecidos popularmente como 'tigrinho'. O promotor do MP Saulo Murilo de Oliveira Mattos analisou que a prática da famosa pode ser enquadrada pelo crime de estelionato, além da contravenção penal de explorar jogo de azar em lugar público.

A denúncia foi feita para a área de Justiça do Consumidor do MP. O promotor, no entanto, entendeu que a denúncia é de caráter criminal e repassou o caso para este setor do MP, que agora analisará se entra ou não com processo na Justiça.

No texto, o promotor Saulo Murilo de Oliveira Mattos narra que a denúncia foi acompanhada de 'prints' de 'Stories' onde Thaís aparece divulgando os jogos de azar.

Os 'jogos do tigrinho' possuem autorização para operar no Brasil, mas ainda não estão regulamentados e legalizados.

"Verifica-se que, de fato, há indícios da contravenção penal descrita no art. 50, da Decreto-lei nº 3.688/1941, assim descrita: 'Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele'", analisa do promotor em texto obtido pelo Portal A TARDE.

A pena para este caso é prisão de três meses a um ano, além de aplicação de multa.

No entanto, por ser considerada infração de menor potencial ofensivo, casos deste tipo são de competência dos Juizados Especiais Criminais.

Além disso, o promotor enxergou possível crime de estelionato - o que é de competência da Justiça Criminal e não do Consumidor.

Para este crime, a pena prevista é de um a cinco anos de prisão.

Em contato com o Portal A TARDE, a defesa de Thaís Carla alegouque a influencer não tem qualquer envolvimento direto com as operações da referida empresa, atuando apenas na divulgação dos produtos.

Leia o comunicado da defesa de Thaís Carla:

É importante destacar que Thaís não tem qualquer envolvimento direto com as operações da referida empresa.



Thaís atua exclusivamente na divulgação de campanhas, sempre pautada pela transparência e responsabilidade. Todas as ações de publicidade que realizou foram feitas com plena consciência, em total conformidade com as normas vigentes e os princípios éticos que norteiam sua trajetória profissional.

Reforçamos que, em nenhum momento, Thaís esteve envolvida em práticas ilegais ou antiéticas. Suas publicações sempre tiveram o objetivo de informar e entreter seu público, promovendo um ambiente de apostas responsável e consciente.

Estamos confiantes de que os fatos serão esclarecidos, e que a imagem de Thaís será devidamente reconhecida e preservada.