Thais Carla é intimada em processo por divulgação do jogo do tigrinho

Influenciadora foi intimada em processo por divulgação de casa de apostas - Foto: Reprodução | Instagram

A Justiça determinou a intimação da influenciadora digital e dançarina Thais Carla em um processo envolvendo a divulgação do "jogo do tigrinho". A decisão, assinada pelo juiz Edson Souza, foi emitida em 2 de dezembro e solicita que Thais compareça a uma audiência preliminar de conciliação marcada para 4 de fevereiro, às 17h30, de forma virtual.

Segundo informações obtidas no portal g1, o caso tramita na 4ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador, mas, como Thais reside em São Francisco do Conde, na região metropolitana, o juiz enviou uma carta precatória para que a intimação seja conduzida pela comarca local.

O processo teve início em outubro do ano passado, após denúncia realizada no site de atendimento ao cidadão do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Segundo o MP, Thais Carla teria divulgado massivamente propaganda de jogos de azar de empresas que, supostamente, não estão em conformidade com a legislação brasileira.

Inicialmente, o caso foi analisado pela Promotoria de Justiça do Consumidor, mas foi transferido para uma Promotoria de Justiça Criminal, que investiga os fatos e deve tomar as providências necessárias.