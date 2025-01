Evangélica famosa abandona desfile com samba-enredo de matriz africana

Desfile da Salgueiro - Foto: Divulgação | Riotur

A influenciadora Débora Peixoto surpreendeu ao anunciar que não será mais destaque no carro alegórico da Acadêmicos do Salgueiro no Carnaval de 2025. O enredo da escola, intitulado "Salgueiro de Corpo Fechado", celebra a espiritualidade de matrizes africanas e práticas religiosas: “prepara o alguidar, acende a vela, firma ponto ao sentinela”, diz um trecho do tema.

Débora afirmou que sua decisão foi motivada por um conflito entre o tema do samba-enredo e suas crenças cristãs evangélicas. “Participar de um enredo que aborda práticas incompatíveis com minha fé seria uma contradição para mim”.

A decisão, segundo Débora, foi baseada nos valores cristãos que recebeu da família, além de um temor sobre como seria vista pela comunidade religiosa. A influenciadora também revelou que a decisão foi acompanhada de intensa carga emocional, incluindo crises de ansiedade. Ela contou que o processo de leitura do samba-enredo trouxe à tona lembranças difíceis de sua infância.

“Tenho medo de decepcionar minha família e de ser julgada por pessoas que compartilham minha fé”.

Polêmica com Claudia Leitte

Recentemente, a baiana Claudia Leitte se envolveu em polêmicas com a mudança de letras de músicas da axé music que citam elementos das religiões de matriz africana. Tudo começou depois que, em dezembro, a cantora mudou, mais uma vez, a letra da música ‘Caranguejo’.

Ela trocou a palavra “Yemanjá” para “Yeshuá”, que quer dizer “salvar” em hebraico e tem outras variações: Yeshuah, com H no final, que significa “salvação”, e Yehoshua, que vem a ser “Deus salva”. Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, a artista aparece cantando “Eu canto meu Rei Yeshua” ao invés de “Saudando a rainha Yemanjá”, como já fez em outros shows.