Toguro diz que é gay "às vezes": "Sou moon sexual"

“Só quero ser amado", afirmou o famoso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Toguro, 34, surpreendeu a web ao assumir que é gay, na última semana. Em um post nas redes sociais, o influenciador fitness pediu apoio.

“Só quero apoio: eu sou gay“, escreveu no X (antigo Twitter). O post trazia ainda uma foto dele usando uma camiseta com a bandeira da comunidade LGBTQIAPN+.

Leia também

>>> BBB 25: gêmeos acusam baiana de debochar de sotaque: "Ela riu"

>>> Raquel Brito se revolta com grave acusação: "Não me meteria nisso"

>>> Maiara se recusa a dar "receita" para emagrecimento: "Estão querendo"

Nesta quarta-feira, 15, ele voltou a falar do assunto: “Só quero ser amado. Só quero ser feliz. Só quero ser valorizado. Quero alguém que me aceite do jeito que eu sou“.

No entanto, pouco após a publicação. o famoso reclamou dos julgamentos e se disse, na verdade "moon sexual". "Incrível como vivemos em uma era de julgamentos. Eu sou moon sexual, sou de lua, sou de momento. Apenas isso".

Em entrevista à Quem, ele explicou que criou o termo por se considerar "de lua". No momento do post, Toguro afirmou que se identificava como um homem gay, mas que isso poderia mudar.

Quem é Toguro?

Formado em educação física, Toguro trabalha com conteúdo sobre o mundo da musculação desde 2014. Somando Instagram, YouTube e TikTok, ele tem quase 20 milhões de seguidores, sendo o criador da Mansão Maromba, um reality show que expõe a vida dos atletas.

Recentemente, Toguro foi detido em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, por desacato a agentes de trânsito. Inicialmente, o famoso foi autuado por estar com seu carro sem placas e estacionado de forma irregular. O vídeo que mostrava o momento da detenção viralizou nas redes.