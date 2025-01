Influencer Toguro é preso em Balneário Camboriú; saiba motivo

Toguro coleciona milhões de seguidores - Foto: Reprodução

O influenciador digital Tiago Toguro, 34, foi preso nesta quinta-feira, 9, em Balneário Camboriú (SC). O famoso estava de férias na cidade quando foi levado para a delegacia acusado de desacato a autoridade.

Inicialmente, Toguro foi autuado por agentes da Guarda Municipal, por estar com seu carro sem placas e estacionado de forma irregular. Vídeo que mostra o momento da detenção viralizou nas redes.

A equipe do influenciador se manifestou nas redes sociais e divulgou imagens do momento no qual ele foi detido. "Toguro ainda está preso, o motivo estamos tentando entender, mais tarde postaremos vídeos de toda a cena", diz a publicação.

Nas fotos, Toguro aparece sorrindo ao ser algemado e colocado dentro da viatura da polícia. Veja vídeo: