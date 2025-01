Ariadna Arantes é excluída de documentário do BBB e desabafa

Ariadna Arantes desabafou sobre exclusão em doc - Foto: Reprodução | Instagram

Ariadna Arantes usou as redes sociais para reclamar por ter sido cortada de BBB: O Documentário – Mais Que Uma Espiada. Nesta quinta-feira, 9, a ex-BBB desabafou e falou da resposta que recebeu da produção.

"Estou tentando entender o que aconteceu. Estou frustrada. Minha expectativa era ser ouvida pela audiência da Globo depois de muitos anos, sendo que na época em que participei do BBB eu não pude. Estou devastada", comentou a modelo.

Ariadna Arantes, que atualmente vive na Austrália, declarou que chegou a gastar cerca de R$ 25 mil para vir ao Brasil para dar o seu depoimento na série.

Ela disse que estava certo que surgiria no segundo episódio, que foi ao ar na última quarta-feira, 9.

"Primeiro, uma produtora me chamou no WhatsApp para dizer que meu episódio não seria exibido ontem. Depois que o episódio começou a ser exibido, a mesma produtora me falou que minha participação havia sido derrubada e que eu havia sido cortada", disse.

"Isso é triste demais, me sinto humilhada, mais uma vez. u fiz uma viagem longa, investi pesado para poder entrar nesta produção. Eu sabia que não existia cachê, mas vi no documentário uma ótima oportunidade de falar coisas que eu não pude dizer naquela época", completou.