BBB: Gil do Vigor afirma que treinou para ser ‘heterozão’ no reality

Um dos participantes mais marcantes da história do Big Brother Brasil, Gil do Vigor fez uma revelação sobre a sua preparação para entrar na casa mais vigiada do país em 2021. Ele participou do documentário que celebra 25 edições do programa.

O economista revelou que, na época, não tinha se assumido homossexual e chegou a treinar para parecer hétero dentro da programa.

“Vou treinar para ser o que? O ‘heterozão’. Pensei eu, ninguém vai saber. Ele faz o escondidinho dele. Quando eu entro eu já me chamo de bicha e é muito engraçado. Aí pensei agora já era. E aquilo me deu uma liberdade que eu começava a pensar: ‘por que eu não vivi essa liberdade a minha vida inteira?”, contou Gil.

