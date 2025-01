Nego Di pode ser preso novamente após vídeos adultos

Nego Di pode ser preso de novo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nego Di, que foi preso em 2024 acusado de estelionato e lavagem de dinheiro, deixou a prisão em novembro do ano passado. O famoso, no entanto, pode voltar para a prisão após aparecer em vídeos adultos.

Segundo o jornal O Globo, o influenciador pode ser novamente preso por violar regras estabelecidas para a concessão de sua liberdade provisória. O motivo é a sua aparição em vídeos da esposa Gabriela Sousa, que é criadora de conteúdo adulto.

Advertido pela Justiça do Rio Grande do Sul, o ex-BBB tem aparecido em festas e também em vídeos adultos publicados nas plataformas da influenciadora.

Sousa já declarou que faturou R$ 100 mil com o material adulto. A empresária tem 1,3 milhão de seguidores no Instagram e também foi presa no ano passado, em flagrante em Florianópolis, em janeiro de 2024.