Andressa Urach choca ao anunciar vídeo adulto com a sogra: "Liberou"

Neste domingo, 22, Andressa Urach causou alvoroço nas redes sociais ao anunciar que gravará um projeto com a sogra, Juliana França, mãe de seu namorado, Cassiano França. A criadora de conteúdo adulto compartilhou a novidade com seus quase 5 milhões de seguidores no Instagram. “Cassiano liberou a sogra linda, isso é amor. Vem filme por aí…”, escreveu ela na legenda da postagem.

A revelação gerou uma série de reações, com internautas divididos sobre a atitude da influenciadora. Alguns criticaram a atitude, acusando Urach de usar a situação para atrair polêmica e chamar atenção. “Às vezes eu acho que essa mulher tira onda com a nossa cara. Eu fico só rindo dessas presepadas dela. Às vezes é só pra estar na mídia, pra chamar nossa atenção e criar polêmica”, comentou uma seguidora.

“Tenho medo de chegar perto da Andressa e virar criadora de conteúdo”, ironizou outra. “Mulher, por onde tu passar, tu arrasta as pessoas para o mal, demonstrando que o dinheiro na vida do ser humano é tudo. No final tem um ditado que fala que ninguém quer ir pro buraco só. É por isso, por onde tu passar, tu arrasta as pessoas”, disse uma terceira.

Veja a publicação: