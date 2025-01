Grávida, Maíra Cardi revela sangramento: "Risco de perder o bebê"

Maíra Cardi e Thiago Nigro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maíra Cardi, que está à espera de um filho com o marido Thiago Nigro, compartilhou detalhes de um susto ocorrido no último domingo, 22. A influenciadora revelou em um vídeo publicado no TikTok que teve um pequeno sangramento após o casal ter relações sexuais, o que a levou a buscar orientações médicas.

“Hoje acordei me sentindo super bem e até pensei em treinar um pouco, mas lembrei que o médico recomendou evitar esforço físico até a 10ª semana, já que esse período tem mais risco de perder o bebê,” iniciou Maíra.

Segundo a influenciadora, o sangramento ocorreu após a intimidade com o marido, o que levou o médico a recomendar que ela evitasse sexo e permanecesse em repouso absoluto. “Quando fui ao banheiro, saiu um pouquinho de sangue. Pode ser normal, mas o médico pediu para eu ficar deitada e evitar relações. Amanhã faremos uma ultrassonografia importante para entender melhor,” contou.

Apesar do episódio preocupante, Maíra destacou sua tranquilidade e confiança em Deus. “Tudo tem o tempo de Deus, e está nas mãos dEle. Não tenho por que me preocupar, apenas me ocupar em fazer o que está ao meu alcance, como ficar de repouso,” afirmou.

A influenciadora também compartilhou que, inicialmente, ficou assustada, mas aprendeu a lidar com situações delicadas ao confiar nos planos divinos. “Normalmente, as mulheres ficam apavoradas. No início, confesso que fiquei, mas aprendi a lidar com isso. Deus é o dono de tudo, e confio nos planos dEle,” completou.

Em outro momento, Maíra revelou que está tomando um medicamento indicado por seu médico para prevenir novos episódios. “Caso eu tenha algum outro sangramento, ele recomendou que eu vá direto para o Einstein,” relatou.