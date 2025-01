William Bonner surge com braço imobilizado e preocupa fãs: “Melhoras”

Na imagem, o jornalista aparece com o braço esquerdo imobilizado - Foto: Divulgação | Globo

O apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, de 61 anos, surgiu no Instagram com o braço imobilizado após acidente enquanto caminhava nesta segunda-feira, 23, e preocupou os fãs.

Na imagem, o jornalista aparece com o braço esquerdo imobilizado, assim como parte da mão direita. “Os imobilizadores certos. Agora vai”, escreveu Bonner na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de apoio ao apresentador. “Vai passar rápido”, escreveu a também jornalista Luiza Tenente. “Vai sim”, disse Renata Lo Prete, apresentadora do Jornal da Globo e parceira de Bonner no comando da apuração das eleições. “Ah, meteu logo atestado (risos). Melhoras”, brincou um fã. “Que a recuperação seja rápida e tranquila!”, disse o jornalista Fred Ferreira, que comanda o Bom Dia DF.

Veja a publicação: