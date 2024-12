William Bonner fala pela 1ª vez de aposentadoria e possível substituto

William Bonner falou dos rumores de aposentadoria - Foto: Reprodução | Globo

William Bonner abriu o jogo a respeito dos rumores envolvendo a sua aposentadoria. Nos bastidores da cerimônia do Melhores do Ano 2024, da Globo, o apresentador do JN comentou ainda sobre quem ocuparia o seu lugar.

Qeustionado pelo jornalista Bruno Rocha, o Hugo Gloss, o âncora falou da ideia de César Tralli ficar no seu lugar em breve. Ele declarou que apoia o titular do Jornal Hoje no comando do principal telejornal da Globo e disse que já está pensando na aposentadoria.

“Quem é que não pensa em se aposentar? Eu tenho 38 anos de carreira e o César Tralli é um dos colegas mais gabaritados que eu tenho para assumir um cargo como esse”, destacou William Bonner.

Bonner e Tralli, cabe ressaltar, competiram na categoria “Jornalismo” no “Melhores do Ano” juntamente com Maju Coutinho.

“Quero fazer um agradecimento especial à TV Globo e ao jornalismo profissional, porque a gente sabe o quanto cada vez mais o nosso papel na sociedade é importante e o quanto faz todas as diferenças”, falou Tralli, emocionado, ao levar o prêmio.