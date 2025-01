Preta Gil segue estável após cirurgia e já está acordada, diz boletim

Fãs e amigos aguardam mais atualizações e continuam enviando mensagens de apoio à cantora - Foto: Reprodução | Instagram

Quatro dias após uma delicada cirurgia para a retirada de tumores no intestino, Preta Gil, já está acordada e interagindo, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 23, pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A cantora permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e tem apresentado recuperação estável.



"A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) encontra-se estável, acordada e conversando", informou a nota assinada pelos médicos Luiz Francisco Cardoso e Álvaro Sarkis. A equipe responsável por sua recuperação é liderada por renomados especialistas, como o Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e Dra. Roberta Saretta.

O procedimento cirúrgico, realizado na última quinta-feira, 19, teve início às 6h e só foi concluído às 3h da madrugada de sexta-feira, 20, totalizando 21 horas de duração. A intervenção marcou mais uma etapa na batalha de Preta contra o câncer, diagnosticado inicialmente em janeiro de 2023.

Apesar de ter anunciado a remissão da doença no fim do mesmo ano, novos exames realizados em agosto detectaram a volta do câncer em outras partes do corpo, incluindo dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio. A cirurgia realizada buscou conter o avanço da doença.

