Filha de Carla e Xanddy, Camilly Victória reata namoro com americana

- Foto: Reprodução

Camilly Victória, filha dos artistas Carla Perez e Xanddy, reatou seu romance com a estudante americana Daze após um período de quase três meses de separação. O reencontro aconteceu em um momento especial: a comemoração de seu 23º aniversário. A celebração reuniu familiares e amigos próximos, incluindo seus pais, seu irmão mais novo, Victor Alexandre, de 21 anos, e Jarline, namorada de Victor.

Leia também:

>> Viih Tube e Eliezer relatam drama com saúde de Ravi: "Risco sério"

>> Iza fala sobre a relação de Yuri Lima com a filha: “Fez uma escolha"

>> Ana Castela exibe bronzeado e recebe elogios de seguidores: "Gostosa"

Fotos da festa mostram Daze ao lado de Camilly, evidenciando a reconciliação. A dançarina compartilhou registros do evento em suas redes sociais, que também contou com a presença do cantor Péricles e sua esposa, Lidiane Faria. Em um gesto carinhoso, Daze usou seu Instagram para homenagear a namorada, declarando: “Feliz aniversário para o amor da minha vida! Eu te amo com tudo que sou”. A estudante ainda publicou um vídeo com momentos especiais ao lado de Camilly.

| Foto: Reprodução

Na mesma ocasião, Carla Perez também celebrou o aniversário de Victor Alexandre, completando 21 anos. Em uma mensagem emocionada, ela escreveu: “Hoje é o seu dia, meu filho amado. Parabéns! Que orgulho ser sua mãe, orgulho de um rapaz lindo por dentro e por fora, admirado por todos à sua volta! Te amo tanto que chega o meu coração dói. Te amo muitão!”

O relacionamento entre Camilly e Daze passou por altos e baixos em 2023. Em setembro, as duas anunciaram o término, que foi marcado por declarações indiretas nas redes sociais. Daze chegou a publicar uma frase enigmática: “A vida está parecendo uma missão solo”. Além disso, elas deixaram de se seguir nas redes sociais. Antes do rompimento, o casal trocava mensagens afetuosas publicamente, como no aniversário de Daze em julho, quando Camilly a chamou de “minha mulher, meu amor, meu tudo” em uma série de publicações.