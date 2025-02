Ba-Vi 500: saiba quem leva a melhor no retrospecto do clássico

Bahia e Vitória se enfrentarão pela 500ª vez no sábado, 1ª - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O primeiro clássico Ba-Vi de 2025 ficará marcado na história do confronto. O duelo histórico, que teve sua primeira edição em 1932, será disputado pela 500ª vez no próximo sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Os confrontos diretos, embora contam com uma vantagem do Bahia no retrospecto geral, são bem equilibrados em jogos recentes.

Bahia e Vitória possuem a mesma quantidade de triunfos nos últimos 15 jogos, com quatro para cada, além dos sete empates. No histórico geral do clássico, o Tricolor, entretanto, possui uma larga vantagem em relação ao seu rival.

Foram 194 vitórias contra as 153 do Rubro-Negro. Vale mencionar que 152 confrontos terminaram em empate. A melhora também se estende ao número de gols marcados. Confira o levantamento realizado pelo perfil 'ECBahiaNúmeros':

Números de Bahia x Vitória:

499 Jogos;

Vitórias do Bahia: 194;

Vitórias do Vitória: 153;

Empates: 153;

Gols do Bahia: 680;

Gols do Vitória: 589;

Levantamento do histórico geral de confrontos | Foto: ECBahiaNúmeros (@ecbahianúmeros)

As partidas que aconteceram desde 2001, entretanto, indicam que o Leão se dá melhor no retrospecto recente. Foram 37 vitórias do Rubro-Negro, contra 29 triunfos do Esquadrão de Aço e 33 empates. O Vitória ainda marcou 20 gols a mais que o rival neste recorte.

Números do clássico Ba-Vi no século XXI:

99 Jogos;

Vitórias do Bahia: 29;

Vitórias do Vitória: 37;

Empates: 33;

Gols do Bahia: 130;

Gols do Vitória: 150.