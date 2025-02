Vitória acerta com Carlinhos e segue interessado em atacante do rival

Carlinhos, atacante do Flamengo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Vitória acertou a contratação do atacante Carlinhos, por empréstimo junto ao Flamengo, e segue no mercado em busca de mais um centroavante para reforçar o elenco. A diretoria rubro-negra tem como objetivo contar com três opções para a posição: Janderson, que se recupera de uma lesão no tornozelo, Carlinhos e mais um nome para fechar o setor ofensivo.

Entre as possibilidades analisadas pelo Vitória está o atacante Everaldo, do Bahia. Nos últimos dias, o jogador descartou uma possível transferência para o Leão, mas, segundo informações do portal ge, o Tricolor de Aço já sinalizou positivamente para um eventual acordo. Agora, a diretoria rubro-negra trabalha para tentar convencer o centroavante a vestir a camisa do clube.

Everaldo tem contrato com o Bahia até o fim de 2024 e, neste domingo, 26, voltou a atuar pela equipe, marcando um dos gols no triunfo sobre o Porto. Desde sua chegada ao Tricolor, ele disputou 118 partidas, anotou 31 gols e deu 12 assistências. Em 2023, oscilou ao longo da temporada, mas terminou como artilheiro do time, com 20 gols. Já em 2024, passou a atuar em uma função diferente, mais aberto pela esquerda, e balançou as redes 11 vezes.

A negociação por Everaldo, no entanto, não interfere no acordo já fechado com Carlinhos. O atacante ex-Flamengo era um desejo antigo do Vitória e tem chegada prevista em Salvador para esta segunda-feira, 27. O acordo prevê que o clube baiano arque integralmente com o salário do jogador e uma opção de compra fixada em R$ 4,5 milhões. Além disso, caso Carlinhos atue contra o Flamengo, o Vitória precisará desembolsar R$ 1 milhão para contar com o atacante.