Vitória conta com agenda agitada em semana de Ba-Vi; veja programação

A semana do primeiro clássico Ba-Vi de 2025 será agitada para o Vitória. O Rubro-Negro se reapresenta na tarde desta segunda-feira, 27, de olho no confronto diante do Jacobina, marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Após enfrentar o Jegue da Chapada, o Leão começa os preparativos para o clássico Ba-Vi.

A programação semanal divulgada pela assessoria de comunicação do clube baiano ainda conta com duas sessões de treinamentos, que serão voltadas para o duelo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, marcado no próximo sábado, 1º, às 16h, pela sexta rodada do Baianão.

Segunda-feira, 27/01

16 horas: Treino

Terça-feira, 28/01

16 horas: Treino + Concentração

Quarta-feira, 29/01

9 horas: Treino não relacionados para o jogo

21h30: Vitória x Jacobina

Quinta-feira, 30/01

16 horas: Treino

Sexta-feira, 31/01

9 horas: Treino + Concentração

Sábado, 1º/02

9 horas: Treino não relacionados para o jogo

16 horas: Bahia x Vitória

Domingo, 2/02

9 horas: Treino