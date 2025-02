Bahia terá treino único de olho no Ba-Vi; veja programação semanal

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Após vencer o Porto por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, o Bahia se reapresenta na tarde desta segunda-feira, 27, de olho no confronto diante do Jequié, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Depois de visitar o Jipão, na quarta-feira, 29, às 19h15, no estádio Waldomiro Borges, o Tricolor fará apenas um treino visando o clássico Ba-Vi.

A agenda semanal do Tricolor ainda conta com uma sessão de treinamentos na manhã desta terça-feira, 28, que marca o fim da preparação visando enfrentar o Jequié. Para quinta-feira, a programação consta apenas o deslocamento de volta para a cidade de Salvador.

A reapresentação para o único treino antes do clássico Ba-Vi vai acontecer na tarde da próxima sexta-feira, 31, de olho no confronto marcado para o sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova. Confira a agenda semanal:

Segunda (27) - 15h30

Treino no CT Evaristo de Macedo

Terça (28) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade)

Quarta (29) - 19h15:

Jequié x Bahia - Waldomiro Borges

Quinta (30)

Retorno para Salvador

Sexta (31) - 15h30

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade)

Sábado (1°) - 16h:

Bahia x Vitória - Fonte Nova

Domingo (2)

Folga

Segunda (3) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo