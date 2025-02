Rogério Ceni projeta time 'diferente' contra o Jequié: "O campo pede"

Técnico Rogério Ceni - Foto: Catarina Brandão/ E.C Bahia

O Bahia venceu pela primeira vez no Campeonato Baiano neste domingo, 26, com a vitória por 2 a 0 sobre o Porto, na Arena Fonte Nova. Em entrevista coletiva após o triunfo, o treinador Rogério Ceni destacou uma dificuldade maior do Tricolor em relação à goleada diante do Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste.

Leia mais:

>> Erick revela influência de Ceni em triunfo sobre o Porto: "Importante"

>> Bahia vence o Porto e conquista primeiro triunfo no Campeonato Baiano

>> Jogador da Jacuipense se exalta após gol: "Meu empresário que é ruim"

De acordo com o comandante, a evolução dos defensores Marcos Victor e Rezende no segundo tempo contribuiram para a fase de construção de jogadas do time e a melhora da equipe.

"Um gramado um pouco seco e nós tivemos um pouco de dificuldade de rodar a bola com velocidade por causa disso, mas também erramos em alguns ajustes na construção e fomos acertando com o passar do tempo. Marcos Victor e Rezende foram melhorando no segundo tempo. Ainda tem coisas para acertar, o calor também prejudicou. Não sofremos gol também, outro ponto positivo. Sabemos que é começo de temporada, temos que evoluir o mais rápido possível, vamos tentar melhorar a cada jogo", disse Rogério Ceni.

O calendário não permite muito tempo de descanso e o Tricolor já começa a projetar o duelo diante do Jequié, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Questionado sobre a rotação do time titular, o treinador revelou que montará uma equipe com base nas características do gramado do Estádio Waldomiro Borges, sede do confronto. O técnico ainda comentou sobre o clássico Ba-Vi, marcado para o próximo sábado, 1, às 16h, na Arena Fonte Nova.

"Vamos preparar um time durante a semana para o jogo contra o Vitória, acho que é importante. O gramado da partida contra o Jequié, pelo que que vi na televisão, não oferece condições de um jogo de passe curto, então vamos armar um time de acordo com as caractarísticas que o campo pede. Vamos montar um time contra o Vitória também, se trata de um clássico e, dentro da nossa casa, temos que dar a importância necessária para esse jogo", concluiu.