FASE ARTILHEIRA Erick revela influência de Ceni em triunfo sobre o Porto: "Importante"

Erick foi o autor do segundo gol do Bahia diante do Porto - Foto: Reprodução | TVE

O volante Erick marcou em seu segundo jogo consecutivo com a camisa do Bahia e se tornou o artilheiro do clube na temporada. Após o triunfo do Tricolor diante do Porto, pelo Campeonato Baiano, o meio-campista destacou uma partida difícil, revelando que uma conversa com o treinador Rogério Ceni durante o intervalo da partida foi fundamental para o resultado positivo. Leia mais:

>> Fonte Nova recebe manutenção para receber jogos em dias seguidos "Feliz pelo triunfo porque foi um jogo complicado para a gente. A equipe deles se fechou muito bem, imaginamos que eles pudessem jogar de uma forma e no decorrer do jogo eles trocaram a formação tática, o que acabou dificultando um pouco", disse Erick. "No intervalo o Rogério nos passou algumas instruções que foram muito importantes para a gente sair daqui com o triunfo. Muito feliz pelo gol, sabiamos que precisavamos ganhar de, pelo menos, dois gols de diferença para figurar entre os quatro primeiros colocados", concluiu. Com o resultado, o Bahia entrou para a zona de classificação do Campeonato Baiano e, com cinco pontos, o Tricolor ultrapassou o próprio Porto, ocupando a terceira colocação. O Esquadrão volta a campo pelo Baianão na próxima quarta-feira, 29, às 19h15, no Estádio Waldomiro Borges, contra o Jequié.

