Bahia vence o Porto e conquista primeiro triunfo no Campeonato Baiano

Pela primeira vez com a equipe principal no Campeonato Baiano, o Bahia fez o dever de casa e bateu o Porto pela quarta rodada da competição. O Tricolor controlou as ações da partida, criou chances para marcar mais gols e, com tentos de Everaldo e Erick, a equipe comandada pelo treinador Rogério Ceni venceu por 2 a 0, conquistando o primeiro triunfo no torneio.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço, na terceira colocação, entrou na zona de classificação para a fase mata-mata com cinco pontos conquistados, ultrapassando Jacuipense, Jequié e o próprio Porto, que caiu para a sexta posição na tabela.

O Bahia agora entra em campo na próxima quarta-feira, 29, contra o Jequié, às 19h15, no Estádio Waldomiro Borges. O Porto, no entanto, visita a Juazeirense, na quinta-feira, 30, no mesmo horário, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

O JOGO

Logo no primeiro minuto, Pulga fez uma jogada individual pela esquerda, driblou a defesa do Porto e encontrou Cauly, que tirou o marcador e finalizou para Patyego fazer a defesa.

Aos 23 minutos, Rezende perdeu a bola pela esquerda ao ser desarmado por Gabriel Saulo. O lateral do Porto cruzou para Luan Rodrigues, que, livre dentro da área, chutou de primeira, mas mandou por cima da meta.

O primeiro gol da partida saiu aos 38 minutos. Após cobrança de falta, Everton Ribeiro tocou para Gilberto na direita, que cruzou com precisão para Everaldo. O atacante cabeceou com categoria e balançou as redes do Porto.

Aos 44 minutos, Luan cobrou uma falta perigosa para o Porto. A bola desviou na barreira e passou muito perto do gol defendido por Marcos Felipe, assustando a torcida tricolor.

Segundo tempo

Aos cinco minutos, Everton Ribeiro recebeu na entrada da área, driblou a marcação e soltou uma bomba, mas o goleiro do Porto fez uma boa defesa, evitando o segundo gol tricolor.

O Porto quase empatou aos 15 minutos, quando Gabriel avançou pela direita e cruzou rasteiro. Luan dominou e preparou o chute, mas Gilberto apareceu no momento certo para travar a finalização.

Aos 20 minutos, Everton Ribeiro arrancou pelo meio e encontrou Jean Lucas livre na área. Porém, o meia finalizou por cima do go e perdeu uma oportunidade claríssima de ampliar o placar.

O segundo gol tricolor veio aos 40 minutos. Ademir fez grande jogada pela direita e cruzou para Erick, que cabeceou em cheio, balançando as redes no seu segundo jogo consecutivo pelo Bahia.