Bahia vem com time alternativo buscando recuperação no Baiano

O Bahia estreou seu elenco principal na temporada com grande estilo, goleando o Sampaio Corrêa por 4 a 0 na primeira rodada da Copa do Nordeste, na quinta-feira 23. Agora o foco do Tricolor de Aço passa a ser o duelo contra o líder do Campeonato Baiano, o Porto, que acontece neste domingo, 26, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Vale lembrar que até então o clube utilizou a equipe sub-20 nas três primeiras rodadas da competição, visto que o elenco principal estava fazendo a pré-temporada em Girona, na Espanha. Com o elenco alternativo, o Bahia somou somente dois pontos, ficando fora da zona de classificação, logo um triunfo contra o atual líder da competição seria essencial.

Porém, o técnico Rogério Ceni utilizara uma escalação diferente da que utilizou contra o Sampaio Corrêa. Deixando claro suas intenções da dar rodagem no elenco visando minimizar o desgaste, que foi um dos principais agravantes para a queda de rendimento da equipe no segundo semestre de 2024, e diminuir o risco de lesões.

"Uma das maneiras de preparar é tendo um jogo por semana. Tem que ter descanso, bastantes trocas para alongar a pré-temporada. Chegar num momento que vamos definir para alguns jogos. Mas por enquanto vamos continuar rodando jogadores. Clássico antes, depois jogo contra o The Strongest que vale a temporada. Jogos de ida e volta com características distintas. Trabalhar bem, contar com jogadores que estão fora, ter o máximo de condição física melhorada sem ser afetado por lesões na sequência dos jogos. O fato de jogar, mesclar, é importante que cada um ganhe condicionamento físico", disse Rogério em entrevista no final do último jogo.

Logo, se espera que os atletas Gilberto, Everton Ribeiro, Cauly e Jean Lucas, que ficaram fora dos titulares do último jogo, iniciem em campo contra o Porto. Com isso, a provável escalação para o jogo seria: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu [Marcos Victor], Rezende e Luciano Juba; Nico Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Pulga e Everaldo.

Confira situação do Porto:

O Porto vem fazendo uma ótima campanha como estreante na primeira divisão da competição, somando uma vitória e dois empates nos três jogos disputados, marcando três gols e sofrendo apenas um, a equipe é líder invicta na competição.

Sobre o time que deve ir a campo no confronto, a única mudança deve ser o desfalque do atacante Alison Araçoiaba, que lesionado, deve ceder o lugar para João Henrique.

Logo a escalação do porto deve ser: Patyego; Gabriel, Everton, Rafael e Pedro Henrique; Bruno Ferreira, Pedro Lima e Luan; Caio, João Henrique e Napão.