Fonte Nova recebe manutenção para receber jogos em dias seguidos

Trabalhadores fazem manutenção das dependências da Arena na noite de sábado - Foto: Divulgação

A realização de duas partidas do Campeonato Baiano no mesmo fim de semana exigiu uma programação especial da administração da Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O local, que recebeu no sábado, 25, a partida entre Vitória x Colo colo recebeu manutenção ainda na noite de sábado para o jogo deste domingo, 26, entre Bahia x Porto.

Uma equipe composta por cerca de 100 pessoas cuidou de cada detalhe, retirando uma média de 750 kg de resíduo das áreas comuns a fim de preparar a Arena para o evento seguinte. Essa operação é feita em todos os eventos, sejam esportivos ou de qualquer outra outra natureza, mas raramente com intervalo tão curto.