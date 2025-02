Eficiência! Reforços do Bahia participaram de metade dos gols no ano

Erick comemorando gol marcado - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

A pré-temporada em Girona parece ter dado bons resultados ao time principal do Esporte Clube Bahia. Nos dois jogos disputados nesta temporada, entre Copa do Nordeste e Baianão, o Tricolor marcou seis gols, com três participações de reforços.

Na estreia, o Esquadrão recebeu o Sampaio Corrêa na Arena Fonte Nova e venceu pelo placar de 4x0, com gols de Erick e Erick Pulga, contratados nesta janela de transferência. No triunfo deste domingo, 26, diante do Porto, o volante voltou a balançar as redes, colaborando com o placar de 2x0.

Pela Copa do Nordeste, Lucho Rodriguez e Alan James, contra, colaboraram com o placar em 4x0. Diante do Porto, Everando deixou o dele.

Na temporada, o Bahia também já contou com a estreia do zagueiro Ramos Mingo e do meia Rodrigo Nestor, restando apenas o uruguaio Michael Araújo e o atacante William José.

Antes da estreia do elenco titular, o tricolor disputou os três primeiros jogos da temporada, pelo Campeonato Baiano, com o elenco sub-20. Entre os resultados, dois empates e uma derrota, com apenas um gol marcado. Desta maneira, somando, o Bahia tem sete gols em 2025, reduzindo a participação dos reforços para 42,8%.

Em busca de ampliar o aproveitamento, o Bahia entra em campo novamente nesta quarta-feira, 29, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. A partida será diante do Jequié, fora de casa, com previsão de início para às 19h15.