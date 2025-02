Janderson iguala gols de 2024 e é exaltado por Carpini: "Evoluindo"

Janderson comemorando gol - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

A temporada mal começou, mas Janderson já igualou o seu número de gols vestindo a camisa do Vitória em 2024. Na 4ª rodada do Campeonato Baiano, ao vencer o Colo-Colo por 4x1, o atacante balançou as redes, seu terceiro gol no ano.

Nos cinco jogos disputados até o momento, Janderson soma, além dos três gols, uma assistência, tendo um total de quatro participações, uma média de 0,8 gol por jogo. Esses são os mesmos números do jogador na temporada de 2024, quando atuou em 29 jogos.

Com o bom início, o atacante recebeu elogios do treinador Thiago Carpini, que exaltou a evolução e o compreendimento do jogador sobre as partidas. Além disso, revelou uma conversa durante as férias, utilizando Alerrandro, artilheiro do Brasileirão em 2024, como exemplo.

"Janderson eu acredito muito. Temos que ter cuidado, paciência. Tem tido todo carinho nosso de melhorar os comportamentos, tomadas de decisões, entendimento do jogo, vem entendendo, evoluindo. Foi importante na reta final [do Brasileiro 2024]", disse o treinador.

"Nas férias, em dezembro, acordei um dia e liguei para o Janderson para pensar e fazer coisas diferentes porque pode ser o ano da vida dele. Dei o exemplo do Alerrandro. Tem muitas ferramentas para continuar evoluindo. Vem entendendo e dando uma resposta", revelou Carpini.

Apesar dos bons números de Janderson, sendo utilizado como um camisa 9, o Vitória segue no mercado de transferência em busca de um centroavante de ofício. O clube rubro-negro já enviou propóstas por Léo Ceará, Mastriani, Vargas e Carlinhos, do Flamengo.

Apesar da busca, Carpini seguiu afirmando a importância de Janderson, que terá espaço na rotação do Leão. Além disso, com o bom momento do atacante, o treinador informou que o Vitória poderá ter mais tempo de buscar com cautela no mercado.

"O 9 vai vir, mas Janderson vai ter a mesma importância. Precisamos ser o mais cauteloso possível, o ônus fica para o clube. Precisamos ter responsabilidade, encontrar oportunidade no mercado e ser assertivo. Fomos ao limite com alguns, mas se passar do limite talvez não seja o melhor para nós. Mas o Janderson vai ser muito importante e vai continuar evoluindo", garantiu Carpini.

O próximo duelo do Vitória será nesta quarta-feira, 29, diante do Jacobina, no Barradão, com previsão de início para às 21h30.