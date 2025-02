Treinador critica equipe em áudio vazado: "Como que mudo esta merda?"

Bruno Lage, treinador do Benfica - Foto: FILIPE AMORIM AFP

Após a virada histórica sofrida diante do Barcelona, pela 7ª rodada da Champions League, o Benfica encarou mais uma derrota, desta vez diante do Casa Pia, pelo Campeonato Português. Diante da atual situação, o treinador Bruno Lage, ex-Botafogo, teve um áudio vazado, criticando a equipe.

Após o revés fora de casa, por 3x1, o técnico foi parado por torcedores ainda na saída do estádio, demonstrando o seu descontentamento com o elenco da equipe de Lisboa, momento em que o áudio foi gravado.

"Quando tem jogadores tocando a bola, a gente dá três toques e perde. Estar ali analisando os jogos? Fazer um jogo como fizemos com o Barcelona e depois dar dois pênaltis? Nos últimos cinco jogos sofreu gols de bola parada que ninguém pula? Como é que eu mudo esta merda?", disse o treinador.

Leia mais:

>> Cruzeiro demite Fernando Diniz e novo treinador é especulado

>> Capitão da Seleção Brasileira é aguardado no Rio para fechar com Flamengo

>> Sensação do tênis mundial, brasileiro João Fonseca entra no top-100

Após a declaração polêmica, Bruno Lage convocou uma coletiva de imprensa no último domingo, 27, para justificar as críticas. Em fala, o treinador garantiu acreditar no potencial do elenco.

"Continuo a acreditar muito no plantel, que tem uma enorme qualidade. Sinto que temos todas as condições de fazer os ajustes que achamos necessários para sermos ainda mais competentes", disse o português.

Atualmente, o Benfica é o segundo colocado no Campeonato Português, com 41 pontos somados, seis atrás do Sporting, com 47. No entanto, nos últimos cinco jogos, vem de três derrotas, somando com a Champions League, passa para quatro revés.