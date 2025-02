Capitão da Seleção Brasileira é aguardado no Rio para fechar com Flamengo

Danilo em campo pela Seleção Brasileira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O lateral-direito Danilo está cada vez mais próximo de se tornar jogador do Flamengo. Após resolver os últimos detalhes com o clube carioca, o atleta rescindiu contrato com a Juventus, da Itália, e tem chegada prevista no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28, para realizar exames médicos e assinar seu contrato com o Rubro-Negro.

O jogador optou por esperar até o confronto contra o Napoli no último sábado, pelo Campeonato Italiano. para fechar o acordo válido por dois anos. A notícia da assinatura foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.

Aos 33 anos, Danilo tem uma longa trajetória na Europa desde 2012, passando por grandes clubes como Porto, Real Madrid, Manchester City e, mais recentemente, Juventus.

Além disso, o atleta possui muitas passagens pela Seleção Brasileira e, neste momento de reconstrução, é o capitão da Canarinha comandada pelo técnico Dorival Júnior.

Apesar de uma proposta do Napoli, líder da Série A, o jogador optou pelo Flamengo, que conseguiu se destacar pela sua identificação com a Juve. A participação do Rubro-Negro no Mundial de Clubes da Fifa foi um fator decisivo para o desfecho positivo nas negociações