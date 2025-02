Brasil faz história, vence Espanha e avança no Mundial de handebol

Brasil vence e avança no Mundial de handebol - Foto: Divulgação/ Time Brasil

A Seleção Brasileira de handebol masculino segue fzendo história. Neste domingo, 26, a amarelinha derrotou a Espanha pela primeira vez em uma partida oficial. A vitória pelo placar de 26 a 25 foi a quinta em seis jogos no Mundial de 2025, disputado na Noruega, na Croácia e na Dinamarca.

Com o resultado, O Brasil avança em segundo lugar e terá pela frente outro encontro com um gigante europeu nas quartas de final: na quarta-feira, 29, encara a Dinamarca, a partir das 13h30. Os dinamarqueses, além de anfitriões da competição, conquistaram os últimos três mundiais, além do ouro olímpico em Paris.

Neste domingo, o Brasil liderou o confronto diante dos espanhóis praticamente o tempo inteiro em Oslo. A Espanha só esteve brevemente à frente por um gol no início do segundo tempo (16 a 15), mas a seleção comandada pelo técnico Marcus Tatá logo reassumiu a ponta, sem, no entanto, conseguir abrir vantagem confortável.

Restando apenas alguns segundos, o espanhol Barrufet arremessou para fora e determinou a derrota da sua seleção. A arbitragem ainda checou uma falta, mas verificou que o contato com o goleiro brasileiro foi após o arremesso. Bryan, com 5 gols, foi o artilheiro da noite para o Brasil.

A campanha brasileira já é histórica independente do resultado diante da Dinamarca, que vem em uma sequência de 35 partidas sem derrota. A seleção masculina nunca havia avançado às quartas de final, tendo como melhor resultado em um Mundial o nono lugar na edição de 2019. Entre as mulheres, o Brasil tem um título mundial, conquistado em 2013.