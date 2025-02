Cruzeiro demite Fernando Diniz e novo treinador é especulado

Fernando Diniz, ex-técnico do Cruzeiro - Foto: Divulgação | Cruzeiro EC

O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira, 27, a demissão do técnico Fernando Diniz. A decisão foi tomada após o empate por 1 a 1 contra o Betim, no último sábado, 25, no Mineirão, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro.

Fernando Diniz chegou ao Cruzeiro em setembro de 2024, substituindo Fernando Seabra, com contrato válido até o fim de 2025. Sob seu comando, o Cruzeiro disputou cinco partidas em 2025, somando três empates, uma vitória e uma derrota.

Durante toda a sua passagem foram 20 jogos, contando amistosos, com um retrospecto de quatro vitórias, nove empates e sete derrotas. O vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2024 foi o auge do trabalho.

O “Plano A” para substituir Fernando Diniz é Renato Gaúcho. O ex-técnico do Bahia deixou o Grêmio no fim de 2024 e é o nome preferido do empresário Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro.