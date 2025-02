De volta! Anderson Talisca deixa o Al Nassr e acerta com novo clube

Anderson Talisca em campo pelo Al Nassr, da Arábia Saudita - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sonho de grande parte da torcida do Bahia, Anderson Talisca vai deixar de ser companheiro de Cristiano Ronaldo, na Arábia Saudita. O atacante está de saída do Al Nassr e vai retornar ao futebol turco, onde defenderá as cores do Fenerbahçe, rival do Besiktas, clube que defendeu entre 2016 e 2018. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

O ex-jogador do Bahia vai assinar um contrato válido até junho de 2026 com o clube de Istambul. A transferência representa o retorno do atleta à Turquia após seis anos atuando na China e Arábia Saudita.

Leia mais:

>> Eficiência! Reforços do Bahia participaram de metade dos gols no ano

>> Bahia terá treino único de olho no Ba-Vi; veja programação semanal

>> Meia do Jacuipense se exalta após marcar golaço: "Meu empresário que é ruim"

Em seu perfil no Instagram, Talisca deixou uma mensagem reflexiva ao publicar um story com uma frase bíblica: “A glória da segunda casa será maior que a da primeira”. A citação foi interpretada por torcedores como uma demonstração de entusiasmo para escrever um novo capítulo no futebol turco.

Os clubes ainda não oficializaram o acordo, mas a expectativa é que o anúncio seja feito nos próximos dias, com a apresentação do jogador em Istambul, após realização de exames e assinatura do contrato.