Meia do Jacuipense se exalta após marcar golaço: "Meu empresário que é ruim"

Matheus Firmino em campo pelo Jacuipense - Foto: Lucas Pena | EC Jacuipense

Uma cena inusitada protagonizou a partida entre Jacuipense e Juazeirense, válida pela quarta rodada do Campeonato Baiano. Após abrir o placar para o Leão do Sisal, o atacante Matheus Firmino se exaltou na comemoração e mandou um recado inesperado para o seu empresário.

"Eu sou bom, meu empresário que é ruim!", disse o jogador celebrando o gol marcado contra o Cancão de Fogo, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. Assista o vídeo reproduzido pela TVE, detentora dos direitos de transmissão da competição:



“Eu sou bom meu empresário que é ruim caralho”



Campeonato estadual só é bom por causa dessas pérolas kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/3uazqd4iu0 — Cavalinho do Bahia (@cavalinhobahiia) January 26, 2025

No fim da partida, o jogador explicou que tudo não passou de uma brincadeira de vestiário com o companheiro Hugo Moura e 'se desculpou' com os responsáveis por gerenciar a sua carreira.

"Foi o Hugo [Moura]. Na concentração ele contou que o empresário dele tinha falado essa frase e eu disse que se acontecesse de eu fazer o gol e ia falar isso. Não entendam mal, meus empresários Chico e Felipe, é uma brincadeira", justificou o atleta.

O gol marcado por Matheus Firmino ajudou o Jacuipense a vencer a Juazeirense por 2 a 0 e colocou o Leão do Sisal na vice-liderança do Campeonato Baiano, com oito pontos, mesma pontuação do líder Vitória. O segundo gol da equipe foi marcado por Caíque.