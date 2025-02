Sensação do tênis mundial, brasileiro João Fonseca entra no top-100

João Fonseca comemorando vitória - Foto: WILLIAM WEST / AFP

O Brasil segue fazendo história no tênis mundial. Na manhã desta segunda-feira, 27, a ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) atualizou o ranking mundial, que contou com a presença do brasileiro João Fonseca, de 18 anos. O jovem se junta a Thiago Wild (76º) e Thiago Monteiro (100º); Bia Haddad, no WTA, subiu para a 16ª colocação.

Com a vitória na 1ª rodada do Australian Open, chegando aos 600 pontos, João se tornou o brasileiro mais jovem a ficar entre os cem melhores tenistas do mundo, com 18 anos e 162 dias. Além disso, é o mais jovem a entrar na lista desde Carlos Alcaraz, em outubro de 2021.

Nas últimas semanas, João Fonseca venceu o Next Gen Finals e o Challenger de Camberra, somando 14 vitórias consecutivas, oito delas sem perder um set sequer. Na participação do Australian Open, seu primeiro Grand Slam, enfrentou o russo Andrey Rublev, 9º do mundo na ocasião, e venceu por 3 sets a zero. Na segunda rodada, não facilitou para o italiano Lorenzo Sonego, mas acabou caindo na segunda rodada por três sets a dois.

Com o grande potencial, mesmo com a pouca idade, Fonseca já vem acumulando recordes. Ao entrar no top-100, superou Cássio Motta, que entrou na lista com 19 anos, 5 meses e 8 dias, e Guga Kuerten, que figurou entre os 100 aos 19 anos, 11 meses e 16 dias.

Na Era Aberta, se tornou o mais jovem tenista do mundo a entrar na chave principal de um Grand Slam e, além disso, vencer. O resultado arrancou elogios de grandes nomes do tênis, como Novak Djokovic, vencedor de 24 Majors, e Carlos Alcaraz, atual bicampeão de Wimbledon e campeão de Roland Garros, número 3 do ATP.

"João Fonseca já é um jogador incrível. Todos estão admirados com o nível de tênis que ele vem apresentando nos últimos meses. É ótimo vê-lo se divertindo na quadra. Ele está trazendo aquele espírito brasileiro, ele tem muito carisma, o que é ótimo", elogiou o sérvio.

“O que eu posso falar sobre isso? É algo incrível a maneira como ele jogou em sua primeira partida de Grand Slam contra um top 10. A maneira como ele entrou para o jogo e como lidou com tudo, com o nervosismo e o duelo em geral. Tudo foi fantástico. Vamos colocar João Fonseca entre os nomes dos melhores jogadores muito em breve”, projetou o espanhol.