Sondado pelo Vitória, Everaldo exalta a Bahia: "Nos sentimos em casa"

Everaldo comemorando gol - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Após abrir o placar no triunfo do Bahia sobre o Porto-BA, na tarde de domingo, 26, por 2x0, pelo Campeonato Baiano, o atacante Everaldo foi curtir o momento no show do cantor Durval Lelys, no Litoral Norte baiano. No meio da apresentação, o jogador subiu no mini-trio e se declarou à Bahia, arrancando aplausos e gritos dos baianos presentes.

Recentemente, ele foi sondado pelo Vitória nesta janela de transferências, mas recusou negociar com o rival do Esquadrão por respeito. Com contrato até o final de 2025, o atacante deve seguir no Bahia para o restante da temporada.

"Nós somos do Sul, a infância que eles estão tendo aqui eles não vão esquecer para o resto da vida. Isso aqui é um paraíso. A gente ama a Bahia. Nos sentimos em casa aqui. Eu posso falar, já rodei o mundo e posso falar. Povo igual o baiano não existe", declarou.

Animados, os filhos do atleta não se seguraram, pegaram o microfone e puxaram o grito de guerra do Tricolor de Aço para todos ouvirem. "Bora Baêa Minha Po***".