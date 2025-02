Bahia tem interesse em goleiro da seleção costarriquenha

Patrick Sequeira em ação pela seleção da Costa Rica

O Bahia está de olho na contratação de Patrick Sequeira, goleiro titular da seleção costarriquenha, sucessor de Keylor Navas, e destaque do Casa Pia, de Portugal. Com contrato válido até junho de 2027, Patrick é peça fundamental da equipe que ocupa a sexta colocação da competição. A informação foi divulgada pelo jornalista Marcus Alves.

O jogador de 25 anos tem se consolidado como uma das principais figuras da liga portuguesa e aparece com a melhor média Sofascore entre todos os goleiros do campeonato, alcançando uma nota de 7.38, a 11ª melhor entre todos os atletas da competição.

Com contrato válido até junho de 2027, Sequeira é peça fundamental do Casa Pia, clube pelo qual vem chamando a atenção por suas atuações seguras e desempenho consistente. Antes de se transferir para Portugal, o goleiro passou por equipes das divisões inferiores da Espanha, onde deu os primeiros passos no futebol europeu.

A possível chegada de Patrick Sequeira ao Bahia reforçaria um setor considerado essencial para a equipe. A negociação, porém, não é simples. Com contrato longo e em alta no futebol português, o Casa Pia não quer se desfazer de seu goleiro titular no meio da temporada europeia.