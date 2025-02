Margareth e +: OSBA faz grande concerto com cantores da axé music

Espetáculo tem regência e direção musical do maestro Carlos Prazeres - Foto: Divulgação

O encontro entre o Carnaval baiano e a grandiosidade da música sinfônica ganha uma nova edição no Baile Concerto, evento promovido pela Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA). Em sua sétima edição, a festa presta homenagem a dois marcos da música baiana: os 40 anos da axé music e os 75 anos do Trio Elétrico.

O espetáculo acontece no dia 22 de fevereiro (sábado), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos estarão à venda a partir das 14h desta quinta-feira, 6, na Sympla e na bilheteria do TCA, com valores de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Sob a regência e direção musical do maestro Carlos Prazeres, a OSBA recebe convidados especiais que marcaram a história da música baiana. No palco, nomes icônicos como Armandinho Macêdo, Banda Mel (com Márcia Short e Robson Morais), Gerônimo Santana e Margareth Menezes abrilhantam a noite. O evento conta ainda com a direção artística de Manno Góes, autor de sucessos como "Milla" e "Praieiro," e a participação do violinista da OSBA, Mário Soares.

O maestro Carlos Prazeres destacou a importância do espetáculo para a música baiana. "Em minhas conversas com Manno, tivemos algumas ideias muito bonitas para homenagear os 40 anos do início do Axé Music, tendo a honra de contar com nomes históricos deste gênero musical como Margareth Menezes, Gerônimo e a Banda Mel, além de celebrar os 75 anos da criação do Trio Elétrico, com a participação especial de Armandinho", comentou.